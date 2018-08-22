Филип отправится к пострадавшим в ДТП в Штефан-Водском районе

В ночь на среду произошло страшное ДТП в Штефан-Водском районе.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в среду около 14.00 намерен быть в больнице города Штефан Водэ, чтобы посетить пострадавших в ночном ДТП >>>

В эту больницу госпитализированы 12 человек. Они направлялись на отдых в Затоку.

Появились шокирующие фото с места ДТП с участием автобуса Кишинев-Затока >>>

В ночь на среду автобус, который вез этих людей на украинский курорт, попал в цепную аварию, в результате которой погибли трое человек, а в Кишинев санавиацией отправлен сильно травмированный ребенок.