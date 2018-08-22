Полиция запустила веб-приложение — вас приглашают сообщать о преступлениях

Теперь любой может сообщить по интернету в полицию о нарушителях порядка и посмотреть на карте, где в Молдове безопаснее всего.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Полиция Молдовы запустила в интернете новый сервис "Карта обращений" — любой гражданин, открыв это веб-приложение на телефоне, планшете или компьютере, может сообщить в полицию о правонарушении, которое они заметили.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Полиция Молдовы будет доступна и через Viber

Сервис работает по адресу amenințări.poliția.md и выглядит как карта Молдовы, на которой специальными значками показано, где и какое нарушение произошло. Если кликнуть на значок, то будет показана информация о том, что именно в этом месте случилось.

Никакой регистрации в сервисе не требуется — надо только отправить данные о чужом проступке — указать место, тип и время нарушения. Также необходимо прикрепить к сообщению фотографию, на которой зафиксирован обнаруженный "непорядок".

Страшная находка в Кишиневе изумила даже видавшую виды полицию>>>

Заметим, что как и следовало ожидать, приложение тут же запестрело значками незаконных парковок, и сообщений из разряда "коммунальных войн", когда соседи жалуются друг на друга в полицию из-за бытовых конфликтов. Однако немало и сообщений о карманных кражах и хулиганстве.

Если граждане будут активно использовать эту "Карту обращений", то в итоге можно будет увидеть, в каких секторах столицы и в каких районах страны чаще происходят правонарушения и какие именно.

Полиция подчеркивает, что это приложение не заменяет собой единый номер службы спасения "112".