Филип поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в ночном ДТП

Состояние ребенка также остается тяжелым – по поручению главы правительства ему будут оказывать всю необходимую помощь после гибели родителей в аварии.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь посетили в больнице раненых в результате аварии рейсового автобуса Кишинев-Затока.

ДТП произошло в ночь на среду между селом Попяска и городом Штефан-Водэ, на 54-м километре трассы R-30 — столкнулись трактор, легковой автомобиль и автобус, следовавший из молдавской столицы в Затоку. Вначале рейсовый автобус с туристами врезался в трактор, ехавший с выключенными фарами. Трактор в результате толчка выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, следовавшим с соблюдением всех правил.

Звонок в службу 112 поступил в полвторого ночи. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте, а ребенок, находившийся в салоне, в тяжелом состоянии доставлен санавиацией в кишиневскую больницу. Погиб и один из пассажиров автобуса.

Всего в результате ДТП пострадали 19 человек. Шестеро остаются в больнице Штефан-Водэ.

"Премьер поговорил с пациентами об оказываемой им помощи. Директор больницы сообщил, что в медучреждении есть все необходимые для лечения лекарства и оборудование", — говорится в сообщении кабмина.

По информации правительства, тяжелым остается состояние госпитализированного ребенка, который в аварии потерял обоих родителей.

Премьер поручил главе Минздрава оказать ему необходимую помощь и следить за состоянием здоровья всех травмированных в данном ДТП.