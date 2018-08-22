Минздрав: поликлиники и больницы не уйдут на девятидневные каникулы

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Поликлиники и больницы в Молдове будут работать по обычному графику, кроме праздничных дней 27 и 31 августа. Медицинские учреждения не затронут девятидневные каникулы, о которых объявило правительство.

В Министерстве здравоохранения уточнили, что семейные врачи и врачи-специалисты также будут работать 28, 29 и 30 августа.

Напомним, что по решению правительства, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года объявят рабочими днями. Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.