На каких трассах в Молдове полицейские будут ловить "гонщиков"

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Патрульные Национального инспектората патрулирования с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:
— Кишинев — Унгены, 40 — 70 км;
— Кишинев — Хынчешты — Чимишлия;
— Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 194 — 224 км; 281-296 км;
— Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км;
— Кишинев — Оргеев, 13 — 21 км;
— Буковэц — Ниспорены, 17 — 28 км;
— Новые Анены — Каушаны — Штефан Водэ, 35 — 95 км;
— G 98: Хынчештский район;
— Леова;
Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.