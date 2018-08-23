Уроки независимости - что ожидает Республику Молдова

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В понедельник, 27 августа 1991, года была принята Декларация о независимости Республики Молдова. С тех пор прошло 27 лет. Как оценивают эксперты развитие государства и общества за эти годы? С какими вызовами столкнулась страна? Какое планируется политиками ближайшее будущее Молдовы? Как будут развиваться отношениях Молдовы с Евросоюзом, Россией и США. На эти и другие вопросы ответят:

— бывший председатель Конституционного суда Думитру ПУЛБЕРЕ;

— декан факультета международных отношений университета политических и экономических европейских знаний им. К.Стере Павел МИДРИГАН;

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.