Девятидневные каникулы в конце августа в Молдове: как будут работать банки

Молдавских бюджетников ждет девятидневный отдых: можно ли будет в период с 25 августа по 3 сентября попасть в банки страны?

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Несмотря на внеплановый девятидневный отдых, который стартует для молдавских бюджетников с 25 августа и завершится 3 сентября, многие государственные учреждения, которые оказывают услуги населению, объявили о том, что не уйдут на каникулы и будут работать в непраздничные дни.

Sputnik узнал, что большинство молдавских банков также будут работать 28, 29 и 30 августа. А филиал одного из финучреждений будет оказывать услуги даже в праздничные дни — 27 и 31 августа, когда в Молдове отмечают День независимости и День языка, соответственно.

Минздрав: поликлиники и больницы не уйдут на девятидневные каникулы>>>

У Moldova Agroindbank 27 и 31 августа объявлены выходными днями, а 28 и 29 августа его подразделения будут работать в нормальном режиме. При этом 30 августа филиалы банка закроются на час раньше обычного.

Некоторые подразделения Victoriabank будут предоставлять услуги своим клиентам даже в праздничные дни. Так, филиал банка на бульваре Негруцци, 2/4 будет работать и в День независимости, и в День языка. При этом 28 и 29 августа подразделения банка будут работать в обычном режиме, а 30 августа закроются на час раньше привычного.

© Sputnik / Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

Клиенты Eximbank должны учесть, что у банка все-таки будут каникулы, которые стартуют 25 августа и завершатся 2 сентября.

Филиалы Mobiasbanca будут работать в обычном режиме 28 и 29 августа и в укороченном 30 августа. Банк не будет работать только в праздничные дни и по воскресеньям.

В таком же режиме будет работать и Moldindconbank: 28 и 29 обычный рабочий день, 30 августа — укороченный.

Согласно утвержденному правительством Молдовы документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.