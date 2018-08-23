Смертельный вирус вплотную подобрался к границе с Молдовой: есть жертвы

Жители Молдовы, которые планируют отдых в Румынии, должны быть настороже: в Яссах один заболевший скончался, несколько человек госпитализированы со смертельно-опасной лихорадкой Западного Нила.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Еще одна жертва лихорадки Западного Нила в Румынии — в уезде Яссы скончался 67-летний мужчина из населенного пункта Пробота, у которого официально подтвержден этот вирус, пишет sputnik.md со ссылкой на местную прессу.

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Населенный пункт Пробота находится на реке Прут на границе с Республикой Молдова недалеко от села Таксобены Фалештского района.

В инфекционной больнице Святой Прасковьи в Яссах подтверждены еще пять случаев заболевания вирусом. Самому молодому пациенту 29 лет. У всех пятерых человек диагностирован менингоэнцефалит. Врачи утверждают, что на данный момент их состояние стабильное — за ними ведется наблюдение.

Помимо этих пятерых пациентов в больнице продолжают получать лечение еще трое человек, которых госпитализировали, когда в уезде появились первые признаки вируса, предающегося через укус комаров. Речь идет о жителях сел Пашканы, Мовилены и Плугарь в возрасте от 60 лет до 71 года. Известно, что они заболели после того, как их покусали комары во время рыбалки. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, потому что у него есть и хронические заболевания, обострившиеся в результате нового заражения.

Ранее уже сообщалось о том, что 79-летний мужчина из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался 9 августа от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита.

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После множественных укусов комаров он попал в медучреждение, где ему поставили диагноз "острый менингоэнцефалит". Анализы пациента отправили в Бухарест, где подтвердилось наличие вируса лихорадки Западного Нила.

Речь шла о скоротечной эволюции болезни вместе с другими заболеваниями. В итоге пациент скончался в больнице.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.