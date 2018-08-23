Спецоперация на границе Молдовы: пограничники тщательно проверяют въезжающих

Молдавские пограничники обращают внимание на граждан, прибывающих из Украины и Румынии, в особенности на детей: что ищут представители правоохранительных органов?

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В связи с усугубившейся ситуацией с заболеваемостью корью в Молдове Пограничная полиция страны проверяет пересекающих через контрольно-пропускные пункты граждан для выявления граждан с признаками вируса или с подозрением на болезнь.

"Пограничная полиция предпринимает меры на контрольно-пропускных пунктах по мониторингу, обнаружению и уведомлению о лицах, которые могли заразиться вирусом кори", — отметили в Погранполиции.

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Пограничники обращают внимание на граждан, прибывающих из Украины и Румынии, в особенности на детей. Медработники при Пограничной полиции уже провели инструктаж по индивидуальным мерам защиты персонала, который задействован в проведении проверок на госгранице.

"Если среди пересекающих границу выявят граждан с симптомами кори, то в каждом подразделении Погранполиции предприняты действия по выделению специального изолированного пространства для опроса людей с признаками вируса или с подозрением на болезнь, в том числе для проведения медицинской консультации", — пояснили в ведомстве.

В Погранполиции отметили, что до конца месяца на каждом из самых востребованных контрольно-пропускных пунктов будет находится медицинский работник, который предоставит необходимую помощь путешественникам. Эти меры, в частности, предприняты для того, чтобы предотвратить распространение вируса кори.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

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Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

По состоянию на 22 августа в стране подтверждено 142 случая заболевания корью и 77 находятся под подозрением.