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Школа

Официально: детей без прививки от кори не допустят в детсады и школы

© Sputnik / Алексей Владыкин
Общество
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Глава молдавского Минздрава посетила с инспекцией Чадыр-Лунгу и проверила ход вакцинации детей от кори: чиновник рассказала о том, какие меры предпринимаются на местах.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь заявила, что в детский сад и школу не будет допущен ни один ребенок, если ему не сделали прививку от кори.

"Определенно, ни один не привитый ребенок не будет допущен в детсады и школы. Каждого будут тщательно проверять. Поэтому призываю родителей быть ответственными за здоровье своих детей и их окружения", — написала Чеботарь на своей странице в Facebook.

Больница
© Sputnik / Igor Russak
Власти бьют тревогу: ситуация с корью в Молдове ухудшается

Таким образом, до начала учебного года в Молдове проверят вакцинальный статус каждого ребенка, то есть те прививки, которые уже сделаны. Подобные меры связаны со вспышкой кори в Молдове — в стране объявлен "оранжевый код" из-за распространения вируса.

Поручения главы Минздрава

Министр посетила в четверг с инспекцией город Чадыр-Лунга, где проверила меры по вакцинации детей, а также в каком состоянии находятся заболевшие вирусом. 

"Поручила местным публичным властям, медработникам, руководителям образовательных учреждений проверить вакцинальный статус каждого ребенка. Не привитым детям необходимо в срочном порядке сделать прививки", — отметила Чеботарь, добавив, что после этого ребенок сможет посещать общественные места лишь по прошествии 15 дней.

По ее словам, сотрудники Минздрава будут проводить дискуссии с представителями религиозных конфессий, чтобы убедить их сделать прививки своим детям.

"Радует, что некоторые родители понимают важность вакцинации. На этой неделе отмечен рост числа привитых детей как на национальном уровне, так и в Чадыр-Лунге", — добавила министр.

Врач делает мужчине прививку от кори.
© AP Photo / Tom E. Puskar
Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

Ранее сообщалось о том, что власти готовы объявить в Гагаузии "красный код" в связи с ростом заболеваемости корью.

Корь шагает по Молдове

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

По состоянию на 22 августа в стране подтверждено 142 случая заболевания корью и еще 77 человек находятся под подозрением. Пограничники усилили контроль на границе из-за вспышки кори.

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Теги:
корь, вакцинация, прививки, проверки, Светлана Чеботарь, Молдова
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