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Молдова в опасном кольце из вирусов

CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Общество
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Власти страны вынуждены принимать срочные меры, чтобы не допустить распространения заболеваний.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Республика Молдова, граничащая с Украиной и Румынией, попала в опасное кольцо из вирусов. Вспышки различных заболеваний то и дело регистрируются в соседних государствах, причем, одно из них – корь – уже прорвало границу и стало стремительно распространяться и в Молдове.

Опасная ситуация в Европе и мире

По данным Роспотребнадзора, ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной. 

Врач заполняет документы
© Fotolia / Stephan Morrosch
Корь лютует в Молдове: уже 114 заболевших, их не пустят даже в церковь

В свою очередь, информация Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения с июля 2017-го по июнь 2018 года свидетельствует о том, что максимальные показатели заболеваемости корью зафиксированы именно на территории Украины — 606 случаев на один миллион населения. Лишь в течение шести месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев кори, 13 из которых завершились смертью заболевших.

В Румынии же за последний год средний показатель заболеваемости составляет 70-71 случай на миллион жителей.

Есть в Европе страны, где данная цифра выше, чем в Румынии. Это, например, Сербия (643 случая на миллион), Греция (293 случая на миллион), Грузия (307 случаев на миллион). Напряженной остается ситуация в Италии (55,9 случая на миллион), Черногории (51,1 случая на миллион) и Франции (42,2 случая на миллион).

Практически в каждом из перечисленных государств трудится довольно большое количество молдавских мигрантов. А, учитывая время года, довольно много тех, кто отправляется на отдых к морю, выбирая в качестве направления именно европейские страны. 

Врач делает мужчине прививку от кори.
© AP Photo / Tom E. Puskar
Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

Соответственно, риск заболеть довольно высок. Поэтому специалисты рекомендуют гражданам, планирующим поездки в указанные государства, не болевшим корью ранее и не привитым против этой инфекции, не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.

Корь прорвала границу

В Молдове уже объявлен "оранжевый уровень опасности" в связи со вспышкой кори. 

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере. 

Корь
© Sputnik /
Корь - риски, симптомы и профилактика

По состоянию на 22 августа в стране подтверждено 142 случая заболевания корью, а еще 77 человек находятся под подозрением.

Срочные меры

В связи с усугубившейся ситуацией заболеваемости корью в Молдове Погранполиция республики проверяет пересекающих через контрольно-пропускные пункты граждан для выявления людей с признаками вируса или с подозрением на болезнь. 

Пристальное внимание пограничники обращают на тех, кто прибывает из Украины и Румынии, в особенности на детей. Медработники при Погранполиции уже провели инструктаж по индивидуальным мерам защиты персонала, который задействован в проведении проверок на госгранице.

"Если среди пересекающих границу выявят граждан с симптомами кори, то в каждом подразделении Погранполиции предприняты действия по выделению специального изолированного пространства для опроса людей с признаками вируса или с подозрением на болезнь, в том числе для проведения медицинской консультации", — пояснили в ведомстве. 

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови
© Sputnik / Павел Лисицын
Опасный вирус: что надо знать, отправляясь в отпуск на море

До конца месяца на каждом из самых загруженных КПП находится медработник, который окажет помощь путешественникам. 

Кроме того, министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь взяла под личный контроль процесс вакцинации детей, а также оказание помощи тем, кто уже заразился вирусом.

Еще одна угроза близ границы Молдовы

Другой опасный вирус, который подобрался совсем близко к нашей республике – лихорадка Западного Нила. Это острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. 

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
Опасный вирус в Молдове: о чем предупреждают специалисты

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также могут заболеть люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

На сегодняшний день не существует вакцины против лихорадки Западного Нила, поэтому очень важно предотвратить комариные укусы.

Череда смертей

По данным Национального центра по надзору и контролю за вирусными заболеваниями Румынии, опубликованным в среду, в стране-соседке со 2 мая 2018 года у 56 человек выявлена лихорадка Западного Нила, причем шесть из этих случаев закончились летальным исходом. 

A man types on a computer keyboard
© REUTERS / Kacper Pempel/Files
Опасный контакт: тысячи молдаван подцепили вирус

Смерти зарегистрированы в Бухаресте (три случая), а также по одной в уездах Ковасна, Яссы и Галац. Последние два граничат с Молдовой.

Что касается количества заболевших этим вирусом, то 12 случаев отмечены в уезде Долж, 10 – в Яссах, восемь – в Бухаресте, по четыре – в уездах Олт и Телеорман, по три – в уездах Галац и Ильфов, по два – в Брэилэ и Джурджиу, а также по одному – в уездах Бакэу, Тулча, Бихор, Ботошань, Вранча, Ковасна, Мехединць и Сату-Маре.

В Минздраве Румынии отметили, что рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила ежегодно регистрируется именно в этот период. Причем, обычно он завершается к 30 сентября.

При этом, в соседней стране, по сообщению ее Минздрава, не идет речи об эпидемии, а "регистрируемый рост заболеваемости обусловлен слишком дождливым временем, что стало причиной сложностей при уничтожении комаров".

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Теги:
лихорадка Западного Нила, корь, меры, вирус, опасность, распространение, Светлана Чеботарь, Молдова, Румыния, Украина
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