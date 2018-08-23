Бендерская подпольщица не дождалась 74-ой годовщины освобождения Бендер

Накануне празднования 74-ой годовщины освобождения города Бендеры от нацистов, которое ежегодно отмечается 23 августа, ушла из жизни одна из свидетелей героических событий легендарной Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой были освобождены Бендеры.

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах 23 августа традиционно отмечается день освобождения города от немецко-румынских захватчиков. К сожалению, уже нет в живых очевидцев тех событий, и на сегодняшний день в городе проживает всего пять ветеранов-участников Ясско-Кишиневской операции, благодаря успешности которой были освобождены и Бендеры.

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Накануне 74-ой годовщины празднования памятной даты их ряды потеряли еще одного бойца. В ночь с 21 на 22 августа на 94-ом году жизни ушла из жизни Людмила Тимофеевна Горина.

"Накануне только разговаривал с ней. Надо было вставить стекло в окно, и мы нашли и стекло, и человека, который это сделает. А сейчас нам позвонили и сказали, что она ушла", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Юрий Ильяшенко.

По его словам, в годы войны Людмила Тимофеевна была подпольщицей. В Бендерах действовала подпольная организация против немецко-румынской оккупации. Члены сигуранца (тайной полицией королевства Румынии) поймали и арестовали большую группу бендерских подпольщиков. Среди них была и Горина.

"Мне довелось читать копию приговора. Он был страшный. Большинство из них приговорили к смертной казни", — пояснил Ильяшенко.

Однако подпольщикам повезло. Благодаря мощному наступлению Советской армии в ходе Ясско-Кишиневской операции пленники, приговоренные к смертной казни, были спасены.

Эта операция вошла в мировую историю как одна из самых успешных за всю Великую Отечественную войну. В рамках нее освободили и город Бендеры — 23 августа 1944 года. В этот день горожане по традиции вспоминают героев войны, а также павших в боях за Бендеры, а их было более 3000.

После окончания войны в Бендерах проживало 17 ветеранов-участников освобождения города. Последний ушел из жизни почти два года назад.

После ухода из жизни Людмилы Гориной в Бендерах на данный момент осталось всего пять участников Ясско-Кишиневской операции. Многие из них уже не выходят на улицу. Корреспонденту Sputnik удалось встретиться с одной из ветеранов — Лидией Сергеевной Бронниковой. Рассказ, которым она поделилась, можно будет прочитать в следующем материале.