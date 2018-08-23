Как в Европе: в молдавском городе дороги стали мыть шампунем - фото

Что в Европе давно норма, для молдаванина повод удивиться - теперь и у нас в республике начали мыть дороги шампунем.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Прогресс дошел и до Молдовы — в Европе десятки лет моют мостовые шампунем, а в нашей республике такие же меры будут введены впервые, но не в столице, а в городе Оргеев.

© Sputnik / Rodion Proca В Молдове дороги становятся причиной аварий

На вооружение городских служб Оргеева поступили шесть единиц новой спецтехники, благодаря которым улицы населенного пункта не только подметаются, но и моются водой и моющими средствами. Как сообщили в пресс-службе примэрии Оргеева, техника подарена городу общественной ассоциацией "Pentru Orhei" по просьбе примара Илана Шора.

Как пояснила вице-примар Оргеева Регина Апостолова, ежедневно улицы города убирают 15 единиц спецтехники. "Каждый день, начиная с шести утра, 15 единиц техники выходят на уборку города, из которых шесть — это новые трактора. Считаем, что мыть улицы — очень хорошо, тем более во время летней жары. Это позволяет освежать воздух, улицы чистые, люди очень довольны", — сказала Апостолова.

Напомним, что на протяжении последних трех лет, с момента избрания примаром Илана Шора, город изменился до неузнаваемости. Построены десятки километров дорог, благоустроены парки и зеленые зоны, установлены детские и спортивные площадки, а улицы полностью освещены.