Вандалы в объективе: унионисты в Молдове больше ничего не боятся

Многие знают, что на политической арене Молдовы существует сравнительно юное формирование — Партия народного единства, ПНЕ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Какую роль играет Румыния в формировании партии Анатола Шалару

Партию Шалару финансируют из Бухареста >>>

Цель ее, если для кого-то это секрет, — присоединение Молдовы к Румынии. Правда, вот методы воплощения своих намерений в жизнь как у руководства, так и у рядовых членов партии весьма и весьма озадачивают. Потому что попахивает это подчас откровенной уголовщиной.

Гордость за вандалов

Буквально вчера, в четверг, активисты молодежного крыла ПНЕ решили, что самое ответственное направление их работы — это осквернение памятников. Чем молодые люди и занялись. Они отправились в Леушены, к советскому танку, установленному в память о подвиге Красной армии в годы Великой Отечественной войны, раскрасили его постамент в цвета румынского триколора, нарисовали посередине своего художества черную фигуру с очертаниями границ Румынии образца межвоенного периода (когда этим государством была оккупирована и территория нынешней республики Молдова).

© Photo: Анатол Шалару Скриншот публикации Анатола Шалару в Facebook

Более того, трое молодых людей, совершивших этот акт вандализма, не только поместили на танк полотнище с эмблемой своей партии, но и сфотографировались на фоне не впервые изуродованного монумента в майках с символикой политформирования.

Вандалов, которых, в соответствии с законом, должна ждать скамья подсудимых, тут же поздравил их партийный бонза, профессиональный ветеринар Анатол Шалару на своей странице в соцсетях. Не скрывая искренней радости, кандидат в главные либералы страны (вот уж поистине достойный шаг в деле конкуренции с бывшим соратником Михаем Гимпу), посчитал своим долгом напомнить о том, что, будучи министром обороны, он "пытался различными путями избавить Республику Молдова от этого наследия темной советской истории".

© Sputnik / Евгений Панасенко На одном танке Шалару не остановится

Какой он… танкист?!

Подвиги Шалару некогда обсуждала вся страна — одни, преисполнившись естественным гражданским негодованием, другие (немногие) — злорадно потирая руки. В 2015 году Шалару, тогда еще министр обороны, распорядился снять с постамента стоявший в Кишиневе на территории мотопехотной бригады имени Штефана Великого советский танк Т-34 и передать в, так называемый, музей советской оккупации, позже открытый с легкой руки чиновника в Центре военной культуры и истории (бывший Дом офицеров).

Поисковики о Шалару: в Европе с памятниками не воюют >>>

Справлялся ли Шалару с танками лучше Михая Гимпу, служившего в танковых войсках советской армии, — история умалчивает, так как главный либерал Молдовы не любит вспоминать свое "тоталитарное" прошлое. Шалару же во время своего пребывания на правительственном посту тщательно проводил линию сближения РМ с НАТО по любому поводу — от почти внезапных визитов высокопоставленных генералов альянса до попытки занять американской военной техникой центральной площади столицы в святой для Молдовы праздник — День Победы, четко ассоциирующийся у большинства наших граждан с триумфом народов СССР над фашистской чумой. В дни празднования этой даты центр города обычно становится местом для торжественных мероприятий в честь именно Дня Победы в Великой Отечественной войне, а тут… натовские хаммеры!

Культура и власть в Молдове — две вещи несовместимые >>>

Как бы там ни было, Анатол Шалару запомнился народу не мудрыми решениями на посту министра и депутата парламента, коим он тоже побыл некоторое время, а "рокировкой" танков и одиозными идеями из области музеографии. В общем, на самом деле ничего удивительного, когда речь идет о сторонниках ликвидации и молдавской государственности, и исторического наследия страны в целом.

И дело Шалару продолжает жить — уже в этом году с мемориала воинской славы в Унгенах без каких-либо разумных объяснений убрали артиллерийское орудие (музейный экспонат) периода Великой Отечественной войны. На его месте планируют установить монумент памяти погибших на Днестре в 1992 году. В "стране с непредсказуемым прошлым" продолжают одни символы заменять другими, лишая нас живых свидетельств истории.

Мемориалофобия

Что касается танка Т-34 близ Леушен (вместе с другими элементами все это носит название мемориальный комплекс "Виктория"), установленного в честь окончания Ясско-Кишиневской операции, — это второй акт вандализма, направленный против него. В первые дни 2018 года, когда в сердцах жителей Молдовы царил праздник, злоумышленники облили боевую машину краской и разрисовали унионистскими лозунгами.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как создавались три ныне оскверненных памятника ВОВ в Молдове

Немногим позже неизвестные изуродовали облик еще двух танков-памятников — в селе Корнешты Унгенского района и в селе Чинишеуцы Резинского района.

История с советским танком близ границы получила продолжение >>>

Тогда Национальный координационный комитет "Победа" — главный общественный орган страны, занимающийся сохранением памяти о Великой Отечественной войне, привел все три объекта в порядок, а затем обратился в компетентные органы. Но виновных до сих пор не нашли.

Время выбрано неслучайно

Время для этой акции было выбрано неспроста — канун празднования Дня освобождения республики от фашизма, когда в результате Ясско-Кишиневской операции Румыния, кстати, перешла на сторону СССР и его союзников. Знает ли, помнит ли молодая поросль униониста Шалару о том, что у Москвы и Бухареста был общий враг? Наверное, эту информацию никогда не вкладывали в их головы на уроках истории — программу этой дисциплины перекраивают в Молдове едва ли не каждый год.

Молдавские поисковики идут по следам боев Красной армии под Ленинградом >>>

Но испортить всем нам настроение именно в преддверии памятных мероприятий, все-таки, удалось. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять — надругательство над символами нашей родины за сутки до значимой даты произошло неслучайно.

Танк Т-34 "проехал" мимо музея "советской оккупации" в Молдове >>>

В эти дни полным ходом идет подготовка к торжественной церемонии перезахоронения найденных этим летом останков двадцатиодного бойца Красной армии, погибших при освобождении Молдовы от фашистских захватчиков. Место для погребения героев уже подготовлено на воинском кладбище мемориала "Шерпенский пладцарм" в Новоаненском районе.

В пятницу в Шерпены приедет много наших соотечественников, чтобы отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить в родной стране и говорить на родных для нас языках. Более того, не будь той Победы, не было бы сегодня Республики Молдова. Видимо, правопреемники тогдашних врагов человечества снова хотят все переиграть и начали они свое черное дело с памятников.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции