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Марш унионистов

Вандалы в объективе: унионисты в Молдове больше ничего не боятся

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Николай Костыркин
Тема:
Наследники великой Победы (308)
20311

Колумнист Sputnik предлагает вспомнить об истинном смысле деятельности тех, кто выступает против исторического наследия Молдовы.

Многие знают, что на политической арене Молдовы существует сравнительно юное формирование — Партия народного единства, ПНЕ.

Экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Какую роль играет Румыния в формировании партии Анатола Шалару

Партию Шалару финансируют из Бухареста >>>

Цель ее, если для кого-то это секрет, — присоединение Молдовы к Румынии. Правда, вот методы воплощения своих намерений в жизнь как у руководства, так и у рядовых членов партии весьма и весьма озадачивают. Потому что попахивает это подчас откровенной уголовщиной.

Гордость за вандалов

Буквально вчера, в четверг, активисты молодежного крыла ПНЕ решили, что самое ответственное направление их работы — это осквернение памятников. Чем молодые люди и занялись. Они отправились в Леушены, к советскому танку, установленному в память о подвиге Красной армии в годы Великой Отечественной войны, раскрасили его постамент в цвета румынского триколора, нарисовали посередине своего художества черную фигуру с очертаниями границ Румынии образца межвоенного периода (когда этим государством была оккупирована и территория нынешней республики Молдова).

Скриншот публикации Анатола Шалару в Facebook
© Photo: Анатол Шалару
Скриншот публикации Анатола Шалару в Facebook

Более того, трое молодых людей, совершивших этот акт вандализма, не только поместили на танк полотнище с эмблемой своей партии, но и сфотографировались на фоне не впервые изуродованного монумента в майках с символикой политформирования.

Вандалов, которых, в соответствии с законом, должна ждать скамья подсудимых, тут же поздравил их партийный бонза, профессиональный ветеринар Анатол Шалару на своей странице в соцсетях. Не скрывая искренней радости, кандидат в главные либералы страны (вот уж поистине достойный шаг в деле конкуренции с бывшим соратником Михаем Гимпу), посчитал своим долгом напомнить о том, что, будучи министром обороны, он "пытался различными путями избавить Республику Молдова от этого наследия темной советской истории".

Валерий Осталеп
© Sputnik / Евгений Панасенко
На одном танке Шалару не остановится

Какой он… танкист?!

Подвиги Шалару некогда обсуждала вся страна — одни, преисполнившись естественным гражданским негодованием, другие (немногие) — злорадно потирая руки. В 2015 году Шалару, тогда еще министр обороны, распорядился снять с постамента стоявший в Кишиневе на территории мотопехотной бригады имени Штефана Великого советский танк Т-34 и передать в, так называемый, музей советской оккупации, позже открытый с легкой руки чиновника в Центре военной культуры и истории (бывший Дом офицеров).

Поисковики о Шалару: в Европе с памятниками не воюют >>>

Справлялся ли Шалару с танками лучше Михая Гимпу, служившего в танковых войсках советской армии, — история умалчивает, так как главный либерал Молдовы не любит вспоминать свое "тоталитарное" прошлое. Шалару же во время своего пребывания на правительственном посту тщательно проводил линию сближения РМ с НАТО по любому поводу — от почти внезапных визитов высокопоставленных генералов альянса до попытки занять американской военной техникой центральной площади столицы в святой для Молдовы праздник — День Победы, четко ассоциирующийся у большинства наших граждан с триумфом народов СССР над фашистской чумой. В дни празднования этой даты центр города обычно становится местом для торжественных мероприятий в честь именно Дня Победы в Великой Отечественной войне, а тут… натовские хаммеры!

Anatol Şalaru
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Министр – ветеринар, а сапожник – кондитер – это беда

Культура и власть в Молдове — две вещи несовместимые >>>

Как бы там ни было, Анатол Шалару запомнился народу не мудрыми решениями на посту министра и депутата парламента, коим он тоже побыл некоторое время, а "рокировкой" танков и одиозными идеями из области музеографии. В общем, на самом деле ничего удивительного, когда речь идет о сторонниках ликвидации и молдавской государственности, и исторического наследия страны в целом.

И дело Шалару продолжает жить — уже в этом году с мемориала воинской славы в Унгенах без каких-либо разумных объяснений убрали артиллерийское орудие (музейный экспонат) периода Великой Отечественной войны. На его месте планируют установить монумент памяти погибших на Днестре в 1992 году. В "стране с непредсказуемым прошлым" продолжают одни символы заменять другими, лишая нас живых свидетельств истории.

Мемориалофобия

Что касается танка Т-34 близ Леушен (вместе с другими элементами все это носит название мемориальный комплекс "Виктория"), установленного в честь окончания Ясско-Кишиневской операции, — это второй акт вандализма, направленный против него. В первые дни 2018 года, когда в сердцах жителей Молдовы царил праздник, злоумышленники облили боевую машину краской и разрисовали унионистскими лозунгами.

Танк-памятник в Леушенах
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Как создавались три ныне оскверненных памятника ВОВ в Молдове

Немногим позже неизвестные изуродовали облик еще двух танков-памятников — в селе Корнешты Унгенского района и в селе Чинишеуцы Резинского района.

История с советским танком близ границы получила продолжение >>>

Тогда Национальный координационный комитет "Победа" — главный общественный орган страны, занимающийся сохранением памяти о Великой Отечественной войне, привел все три объекта в порядок, а затем обратился в компетентные органы. Но виновных до сих пор не нашли.

Время выбрано неслучайно

Время для этой акции было выбрано неспроста — канун празднования Дня освобождения республики от фашизма, когда в результате Ясско-Кишиневской операции Румыния, кстати, перешла на сторону СССР и его союзников. Знает ли, помнит ли молодая поросль униониста Шалару о том, что у Москвы и Бухареста был общий враг? Наверное, эту информацию никогда не вкладывали в их головы на уроках истории — программу этой дисциплины перекраивают в Молдове едва ли не каждый год.

Танк ИС-3 в Корнештах
© Facebook / Григоре Новак
Министра обороны Шалару испугал еще один советский танк

Молдавские поисковики идут по следам боев Красной армии под Ленинградом >>>

Но испортить всем нам настроение именно в преддверии памятных мероприятий, все-таки, удалось. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять — надругательство над символами нашей родины за сутки до значимой даты произошло неслучайно.

Танк Т-34 "проехал" мимо музея "советской оккупации" в Молдове >>>

В эти дни полным ходом идет подготовка к торжественной церемонии перезахоронения найденных этим летом останков двадцатиодного бойца Красной армии, погибших при освобождении Молдовы от фашистских захватчиков. Место для погребения героев уже подготовлено на воинском кладбище мемориала "Шерпенский пладцарм" в Новоаненском районе.

В пятницу в Шерпены приедет много наших соотечественников, чтобы отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить в родной стране и говорить на родных для нас языках. Более того, не будь той Победы, не было бы сегодня Республики Молдова. Видимо, правопреемники тогдашних врагов человечества снова хотят все переиграть и начали они свое черное дело с памятников.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Тема:
Наследники великой Победы (308)

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Теги:
монумент, вандалы, танк, мемориал, униря, унионисты, памятник, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Анатол Шалару, МССР, Леушены, СССР, Молдова, Румыния
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