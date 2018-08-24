Корь атакует Молдову — в школах хотят отменить линейки

Перед началом нового учебного года улицы пустеют, родители не пускают детей на массовые мероприятия.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. На юге Молдовы эпидемия кори приобрела такие масштабы, что власти Гагаузии вынуждены решать вопрос об отмене линеек, которые традиционно проходят в школах 1 сентября.

Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах во время рабочей встречи с министром здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светланой Чеботарь, сообщает Gagauzinfo.md.

"Мы будем следить за динамикой, но, если будет острая необходимость в том, чтобы не проводить "линейки", то на территории автономии их проводить не будут. Если же мы увидим, что заболеваемость идет на спад, нет перехода на другие населенные пункты, то мы, обладая справками от семейных врачей, "линейки" проведем", — заявила Ирина Влах.

Напомним, в августе в Молдове была зафиксирована вспышка кори.

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Подавляющее большинство заболевших детей живут в районе Чадыр-Лунга и принадлежат к семьям, которые по религиозным соображениям отказываются от прививок.

"Мы будем следить за динамикой, соберемся еще на одно заседание и окончательно будем принимать решение", — сказала глава автономии.

После начала эпидемии кори массовые мероприятия в автономии были отменены.