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Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции

Додон: никому не позволим переписывать историю

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (308)
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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан нашей страны, проживающих на территории Молдовы, а также находящихся за рубежом, с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Президент Игорь Додон поздравил граждан нашей страны, проживающих на территории Молдовы, а также находящихся за рубежом, с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков. В этот день, 24 августа 1944 года, советские войска победоносно завершили Ясско-Кишинёвскую операцию и окончательно освободили территорию Молдавской ССР.

Ясско-Кишиневская операция
© Sputnik / Вадим Русу
Ясско-Кишиневская операция: как это было

"Закончился трёхлетний период фашистской оккупации нашей республики, сопровождавшийся террором, грабежами и голодом. За это время Молдова потеряла сотни тысяч людей, практически четверть своего довоенного населения. Свыше 50 тысяч жителей Молдовы были вывезены на принудительные работы. Около 200 тысяч жителей нашей республики погибли от голода и болезней", — говорится в сообщении главы государства.

Разгром фашистской группировки на территории Молдовы имел неоценимое стратегическое значение. Победоносное завершение операции, названной историками "Ясско-Кишинёвскими Каннами", позволило нанести удар по гитлеровской коалиции и приблизить Победу в Великой Отечественной войне.

Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции

"Народ Молдовы – один из народов-победителей в той войне. 300 тысяч уроженцев Молдовы доблестно сражались на разных фронтах в рядах Красной Армии, из них более 60 тысяч пали смертью героев на полях сражений, а 18 наших земляков стали Героями Советского Союза. Мы никому не позволим переписывать историю и объявлять наш народ "проигравшим", как это до сих пор пытаются делать отдельные безответственные политики", — считает Додон.

Мемориальный комплекс Вечность
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Эхо войны: как идет поиск погибших в ВОВ солдат

Сегодняшний день, 24 августа, будет отмечен проведением целого ряда крупных мероприятий в Республике Молдова. Так, мероприятия по чествованию героев, совершивших подвиги во время Ясско-Кишиневской операции, будут проходить на кишиневском Мемориале "Вечность", а также на Шерпенском мемориальном комплексе. Состоится ряд научно-практических конференций, книжных презентаций, выставок в Кишиневе и других районах страны. Помимо этого, 74-я годовщина освобождения Молдовы из-под фашистской оккупации будет отмечена организацией круглых столов и праздничных мероприятий молдавскими диаспорами в Москве и других регионах Российской Федерации, где проживают наши сограждане.

"Наш народ всегда будет чтить память тех, кто планировал и осуществлял Ясско-Кишинёвскую операцию, кто ценой своих жизней освободил нашу страну и обеспечил нескольким поколениям мирное небо над головой. Вечная слава героям-победителям!" — заключил президент.

Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
Тема:
Наследники великой Победы (308)

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Теги:
история, Ясско-Кишиневская операция, Игорь додон, Молдова
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