Мидриган: мы не на пустом месте создали Республику Молдова

Когда появилась молдавская государственность? О драматичных событиях в истории Республики Молдова рассказали эксперты в пресс-центре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Декан факультета международных отношений университета политических и экономических европейских знаний им. К.Стере Павел Мидриган рассказал о настроениях общества в событиях начала 90-х годов перед принятием Декларации о независимости Республики Молдова.

"Мы хотели изменения к лучшему, а не румынский язык", — заявил Мидриган в ходе пресс-конференции в Sputnik "27 лет независимости: куда идет Молдова".

Специалист отметил, что до провозглашения независимости Молдовы существовала полноценная и жизнеспособная структура управления страной.

"К этому времени у нас были все атрибуты государства: существовала конституция МССР, где было прописано, что государственным языком является молдавский; было правительство, министры, силовые органы, судебная система и т.д. Мы не на пустом месте создали государство, была историческая преемственность", — подчеркнул Мидриган.

Эксперт также коснулся принятой в 1990 году Декларации о суверенитете. "По юридической значимости Декларация о суверенитете – более важный документ, чем Декларация о независимости", — подчеркнул Мидриган.

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В свою очередь, экс председатель Конституционного суда Думитру Пулбрее, отметив историческую преемственность между образованием Молдавского княжества и современной Республикой Молдова, обратил внимание на важное историческое значение Декларации о суверенитете и Декларации о независимости.

"Декларация о независимости — это, безусловно, исторический документ. Хотя о начале нашей государственности мы обязаны говорить, начиная с 1359 года, когда было образовано Молдавское княжество", — сказал Пулбере.

Он также подчеркнул важность Декларации о суверенитете: "Если ставить рядом эти два документа, то юридическую силу больше имеет Декларация о суверенитете". По его словам, Декларация о суверенитете специально замалчивается.

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Эксперты подробно обсудили обстоятельства принятия Декларации о независимости, некоторые решения Конституционного суда, в том числе о названии государственного языка и другие актуальные вопросы молдавской государственности.

Полную запись пресс-конференции смотрите по этой ссылке.

В 2019 году в республике будут отмечать 660-летие провозглашения независимости Молдавского княжества. Эволюция молдавской государственности привела к провозглашению в 1917 году первой молдавской республики. В 1924 году образована Советская Молдавия — МАССР, с 1940 года — МССР. 27 августа 1991 года была провозглашена независимость Республики Молдова.