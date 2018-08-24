Девятидневные каникулы в Молдове: как будут работать больницы и поликлиники

Не одними праздниками едины: график работы медицинских и социальных учреждений в период выходных.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило график работы медицинских и социальных учреждений во время девятидневных каникул, которые стартуют 25 августа и завершатся 2 сентября.

"В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая, таким образом, высокую готовность к оказанию медицинской и социальной помощи населению в полном объеме. Администрация каждого учреждения назначит дежурный персонал и ответственных лиц, согласно дополнительному графику работы в течение мини-каникул в связи с национальными праздниками", — отметили в Минздраве.

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Также, как подчеркнули в ведомстве, будут обеспечены все необходимые резервы медикаментов, принадлежностей, продуктов питания, нефтепродуктов для непрерывной работы медицинских и социальных учреждений.

"Национальное агентство общественного здоровья в связи с "оранжевым кодом" обеспечит программу по предотвращению эпидемии кори в стране, а также профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний и эпидемиологические исследования", — добавили в Минздраве.

Национальный центр переливания крови обеспечит все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставит свои услуги в обычном режиме.

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Согласно утвержденному правительством Молдовы документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года считаются выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года объявлены рабочими днями. Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.