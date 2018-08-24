Когда приднестровские авто смогут участвовать в международном движении

Политпредставители Кишинева и Тирасполя снова обсудили вопрос участия транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении.

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Процедура регистрации приднестровских автомобилей в тестовом режиме будет запущена с 1 сентября. Такое решение, принятое между Кишиневом и Тирасполем ранее, было окончательно утверждено политпредставителями обеих сторон на встрече, прошедшей в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"Представители по политическим вопросам подтвердили запуск в тестовом режиме процедуры регистрации приднестровских автомобилей в Пунктах регистрации транспортных средств в городах Тирасполе и Рыбнице с 1 сентября 2018 года", — отметили в пресс-службе МИД Приднестровья.

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Политпредставители — глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник — также обсудили технические аспекты внедрения соглашения между сторонами. В том числе рассмотрели вопрос о проведении техосмотра транспортных средств на территории Приднестровья.

Внимание было уделено и темам, связанным с доставкой необходимого оборудования в Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС), c доступом ответственных специалистов, оплатой услуг и c использованием технических средств связи.

На встрече политпредставители также согласовали и подписали совместное приглашение в адрес посредников и наблюдателей с предложением об участии в церемонии запуска работы ПРТС.