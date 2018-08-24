В Шерпенах предали земле останки 21-го героя ВОВ

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Церемония торжественного захоронения останков 21-го солдата и, предположительно, офицера Красной армии, павших смертью храбрых весной 1944 года в ходе освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских оккупантов, состоялась в пятницу на мемориале "Шерпенский плацдарм".

Этот воинский некрополь расположен в Новоаненском районе, на берегу Днестра, на месте ожесточенных боев периода Ясско-Кишиневской операции, в результате которой территория Молдовы была освобождена от нацистов.

Церемония традиционно состоялась в годовщину, на этот раз 74-ю, освобождения Молдовы. Такие мероприятия проходят на Шерпенском плацдарме и в канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Дело в том, что дважды в год поисковые организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" проводят Вахту памяти — работы по нахождению и извлечению на поверхность останков красноармейцев.

Последний год эти работы проходят в рамках деятельности Национального координационного комитета "Победа", общественного органа, куда входят ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и труда, общественные активисты и НПО.

Этим летом поиски останков героев войны велись близ сел Спея и Шерпены Новоаненского района, где обнаружили кости и личные вещи, принадлежащие 12 воинам-освободителям и одному солдату вермахта. Позже в Штефан-Водском районе удалось извлечь из земли останки еще девяти красноармейцев, погибших весной 1944 года. К сожалению, ни одно имя этих участников освобождения Молдовы установить не удалось. Вся надежда на обнаруженную среди других находок медаль — по порядковому номеру награды получится узнать имя бойца, ее удостоенного.

Церемония перезахоронения прошла с участием роты почетного караула, военного оркестра, салютной команды и военнослужащих миротворческого контингента в Зоне безопасности на Днестре. В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

"Сегодня у нас в стране праздник — 74 года со Дня освобождения Молдовы от фашистского ига. После трех лет оккупации десятки тысяч наших соотечественников лишились жизни. И именно в этот день 74 года назад в Молдову пришел мир. Мы обязаны помнить о мужестве наших героев, и сегодня наши мысли обращены к тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений", — отметил глава государства.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Литвинов подчеркнул, что "до Великой Отечественной войны многонационального советского народа с коричневой чумой мир не знал более масштабного и кровопролитного столкновения и столь массового человеческого подвига".

"Мы изгнали оккупантов с нашей земли и протянули руку помощи народам Восточной Европы в деле борьбы с фашизмом. Думаю, что нынешним поколениям народов бывшего СССР нужно знать и помнить, какой ценой была завоевана Победа. Мы не знаем имен многих и многих, в том числе и тех, кого обнаружили поисковики. Но у них всех есть одно общее имя — Спасители человечества", — заключит Литвинов.

Посол России в Молдове Олег Васнецов подчеркнул, что "народы наших стран навеки связаны узами воинского братства, закаленными в боях".

"Нас объединяет гордость за подвиг и мужество борцов за великую Победу. А Ясско-Кишиневскую операцию, триумф которой мы отмечаем сегодня, относят к одной из наиболее успешных военных кампаний в мировой истории", — сказал Васнецов.

От подчеркнул значимость "той огромной работы, которую в Молдове делают поисковики", а также то, что жители России "встречают на молдавской земле единомышленников".

Гробы с останками воинов-освободителей в составе торжественной процессии пронесли к кладбищу, где предали земле под оружейный салют и звуки игры военного оркестра.

Православную панихиду по погибших отслужил настоятель кишиневского храма св. Владимира отец Александр (Мендруляк), также активный участник поискового движения.