В полицию поступила информация о готовящихся беспорядках 26 августа

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Главное управление уголовных расследований Генерального инспектората полиции проводит проверки по подозрению в готовящихся беспорядках. Следствие ведется по статье 26 и части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

В воскресенье, 26 августа, на центральной площади Кишинева запланирован протест, организуемый лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, главой партии "Платформа "Действие и солидарность" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

В местные СМИ попало обращение полиции, адресованное представителям одного из организаторов воскресного митинга — ЛДПМ. Как отмечено в тексте этого обращения, "установлено, что несколько граждан размещали в социальной сети Facebook видеоролики и сообщения с призывом принять активное участие в массовых беспорядках, сопровождаемых насилием против людей, погромами, пожарами, порчей имущества с применением различных объектов в качестве оружия, а также насильственным или вооруженным противостоянием представителям власти в рамках протеста, запланированного на 26 августа".

Зачем Нэстасе и Санду нужны палатки на площади 26 августа>>>

Представители правоохранительных органов призвали организаторов протеста 26 августа на площади Великого национального собрания в Кишиневе обеспечить мирное проведение манифестации в рамках закона. За любое отклонение от действующего законодательства виновные граждане будут привлечены к гражданской, административной или уголовной ответственности.