Сколько детей чиновники Кишинева решили сделать инвалидами

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Проблема неухоженности кишиневских дворов, — идет ли речь о частном секторе или многоэтажках, — уже давно позабыта на фоне общей запущенности молдавской столицы.

© Sputnik / На Ботанике люди живут в опасных домах и ждут помощи только от мэрии

Но эта категория преданных забвению объектов способна породить не меньшие проблемы для людей, нежели все остальные "неровности нашей жизни".

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Это видеозапись, сделанная во дворе дома №44 по улице Пушкина. Если досмотреть до конца, можно воочию убедиться том, что острые углы расположенных здесь объектов морально и физически устаревшей детской площадки, а также торчащие из земли штыри и непонятно зачем вырытые ямы, несут прямую угрозу нескольким десяткам детей разных возрастов, ежедневно здесь играющим.

Жильцы дома на собственные средства приводят в порядок все, до чего доходят руки и позволяет не такой уж и большой заработок. Они красят проржавевшие качели и другие объекты площадки, оберегают молодые деревца и кустарники и т.д.

Но этого недостаточно. Равнодушие столичной администрации рискует сделать свое черное дело, и кто-то из детей в пылу игры может получить травму буквально на ровном месте. Отдают ли себе отчет профильные чиновники в том, что таких дворов не один, а десятки по всему городу? И будут ли изыскивать средства на ремонт и обновление площадок те, от кого во многом зависим мы с вами?

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Дорогие сограждане, забота о детях — наша святая обязанность. И создание условий для их безопасности — едва ли не главная часть нашей жизни. Если с ними произойдет беда, мы себе никогда этого не простим.

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