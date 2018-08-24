Планшет один на всех: легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа

Ровно 50 лет назад в Дубоссарах был открыт Курган Славы, на вершине которого установили танк Т-34, участвовавший в освобождении Бессарабии в 1944 году. Танк был подбит и потоплен во время боя вместе с экипажем, но спустя почти четверть века после сражения один из героев найден живым.

ТИРАСПОЛЬ, 24 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Курган Славы стал для дубоссарцев священным местом. Он был открыт 24 августа 1968 года. А на его вершине установлен танк Т-34, который 11 августа 1968 года успешно был поднят со дна реки Днестр в районе сел Кошница-Перерыта. Его экипаж из четырех человек погиб в мае 1944 года.

Имена героев известны. Это два Героя Советского Союза — Иван Шикунов и Григорий Корнеев, механик-водитель Константин Митрофанов и заряжающий орудие Александр Максимов. Т-34 с серийным номером 44232 установлен на гранитном постаменте, а у подножия Кургана захоронены останки членов экипажа танка.

Какую тайну раскрыл поднятый со дна танк

Но вот, кто был одним из героев того сражения, когда боевая машина затонула, и кто выжил, а в 1968 году присутствовал на открытии Кургана, чьи документы по определенным обстоятельствам были обнаружены в поднятом со дна реки танке – об этом корреспонденту Sputnik рассказала директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук. Она узнала эту уникальную информацию из серии материалов газеты "Советская Молдавия", хранящихся в музейном архиве.

"В танке нашли планшет (офицерскую сумку) с боевыми наградами и документами. Впоследствии оказалось, что эти награды принадлежали не только погибшим, но и другим военным. Поскольку Иван Шикунов был Героем Советского Союза, его делегировали передать медали другим бойцам. По номеру одной из наград нашли и Гавриила Федоровича Алексеенко, который к тому моменту был жив, здоров и проживал в Ставропольском крае, откуда был родом. Его пригласили на открытие Кургана", — пояснила Мельничук.

© Sputnik / Николай Костыркин В Шерпенах предали земле останки 21-го героя ВОВ

Не успели вручить

Об этом же рассказывает и сам очевидец, участник событий Гавриил Федорович Алексеенко в интервью журналистам "Советской Молдавии" в августе 1968 года:

"Представили меня к медали "За боевые заслуги" (моей медали, оказавшейся в затонувшем танке) в 1943 году за то, что в боях с 16 по 23 августа я вынес с поля боя 17 тяжело раненых бойцов и двух офицеров. Как она попала в планшет И. Т. Шикунов? Мне ее просто не успели вручить…"

Бои на Днестре оказались самыми тяжелыми

Гавриил Федорович на фронте воевал с 1942 года, однако о боях на Днестре вспоминал как о самых тяжелых. Бои шли семь дней подряд. Вот, что он поведал:

"Атаки и контратаки сменяли друг друга. То мы шли на фашиста, то он на нас, и действовал он с каждым днем все наглее. У наших подошли к концу запасы патронов, гранат, продуктов. Мы были без тыла. Раненых отправлять некуда. Размещали их в одном из разбитых зданий. Можно сказать, что поле боя было повсюду. Я выносил раненых, доставлял их в наш походный лазарет, устраивал, перевязывал и снова – сумку через плечо – шел и полз туда, где бились наши бойцы".

© Sputnik / Irina Leahova Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа

Алексеенко был одним из бойцов 610-го стрелкового полка, который в майскую ночь прорыва фашистского кольца у села Кошница и Дороцкое в 1944 году находился на этом, ставшем уже легендарном танке. По его рассказам, и Ивана Шикунова знал он еще со Сталинграда, и с Григорием Корнеевым не раз встречался под обстрелом противника. А в ночь прорыва они оказались в одном месте. Накануне Алексеенко был ранен, и сотоварищи положили его на броню танка.

"Пехотинцы скапливались у небольшого пойменного леса. Перед нами рос редкий ивняк, а за ним были вражеские окопы. После залпа "катюш", которые поддержали нас со стороны основных сил дивизии, наши бойцы должны были вслед за тремя танками идти в атаку.

Так оно и произошло. Немцы не ожидали мощного удара, дрогнули и побежали. Мы за ними по пятам. Сквозь вражеские позиции прошли все наши части, повозка с ранеными, обозы. Из кольца вышли все, и только танк, на котором везли меня, остался на дне Днестра", — рассказывал Алексеенко.

© Sputnik / Irina Leahova Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа

И до конца войны в солдатском чине

Все бойцы, находившиеся в танке, погибли, и лишь Алексеенко удалось спастись. Товарищи подхватили его и вытащили из Днестра. А затем Гавриил Федорович был эвакуирован в госпиталь.

Позже он восстановился на фронт. И до конца войны прошел в солдатском чине – старшины-санинструктора стрелковой роты.