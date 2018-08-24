Вице-премьер Молдовы пообещала НАТО, что в армию страны пойдут женщины

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник обсудила с главой офиса по связям НАТО в Молдове Кристиной Балейсюте (Kristina Baleisyte) реализацию национальной программы по внедрению резолюции Совбеза ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы, а также план действий по ее внедрению.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Где Минобороны Молдовы возьмет деньги на армию по контракту

Лесник обратила внимание на усилия, предпринятые правительством в этом направлении, а также отметила цели на ближайший период. Среди них — увеличение числа женщин-военнослужащих на национальном и международном уровнях в рамках миротворческих операций, а также интегрирование, исходя из профессиональных критериев, большего количества представительниц женской половины человечества на руководящие посты в военные структуры Республики Молдова.

Стороны отметили необходимость продолжения совместных усилий по вопросу внедрения положений резолюции.

Ранее в Молдове предложили отменить обязательную военную службу в республике. Глава Минобороны Еуджен Стурза поддержал эту инициативу. По его словам, реформа предусматривает тотальную модернизацию армии.