Молдавские бюджетники ушли на девятидневные выходные: кто остался работать

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Молдавские бюджетники вступили на тропу мини-каникул — впереди у них девять дней отдыха, часть которого, правда, придется все-таки отработать.

Согласно утвержденному правительством документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года считаются выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года объявлены рабочими днями. Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.

При этом предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам, мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 миллионов леев.

Как на праздники работают больницы и поликлиники?

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило график работы медицинских и социальных учреждений во время девятидневных каникул. В период 25 августа — 2 сентября все они "будут работать в обычном режиме, обеспечивая, таким образом, высокую готовность к оказанию медицинской и социальной помощи населению в полном объеме".

"Администрация каждого учреждения назначит дежурный персонал и ответственных лиц, согласно дополнительному графику работы в течение мини-каникул в связи с национальными праздниками", — отметили в Минздраве.

Как подчеркнули в министерстве, будут обеспечены все необходимые резервы медикаментов, принадлежностей, продуктов питания, нефтепродуктов для непрерывной работы медицинских и социальных учреждений.

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Национальный центр переливания крови обеспечит все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставит свои услуги в обычном режиме.

Как на девятидневные каникулы работают банки?

Согласно информации Национального банка Молдовы, 28, 29 и 30 августа лицензированные банки Moldova — Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank, Mobiasbancă — Groupe Societe Generale, FinComBank, ProCredit Bank, EuroCreditBank и Energbank будут работать в обычном режиме. В то же время, график Comerţbank BCR Chişinău сокращен, а Eximbank не будет работать 28, 29 и 30 августа.