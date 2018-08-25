Прийти на работу и умереть - в Молдове такое сплошь и рядом

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Конституционные права работников на справедливые и благоприятные условия труда нарушены, заявила руководитель Инспекции труда Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Елена Каркилан, которую цитирует пресс-служба НКПМ.
Выступая на заседании Конфедерального комитета НКПМ, Каркилан сообщила, что за первые шесть месяцев 2018 года сотрудники Инспекции труда провели во многих организациях страны 297 проверок соблюдения законодательства и других нормативных актов в области труда, его безопасности и охраны здоровья.
В организациях, где были проведены проверки, трудятся более 26 тысяч работников, из которых около 24 тысяч — члены профсоюза.
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"Мы нашли более 5,5 тысячи нарушений и отклонений от положений законодательных и нормативных актов в сфере труда. Из них 4525 случаев относятся к безопасности труда и здоровья, а 945 — к сфере труда. Почти 80 нарушений и правонарушений связаны с несоблюдением коллективных трудовых договоров, коллективных конвенций и прав профсоюзов", — рассказала Каркилан.
По ее мнению, в настоящее время "наблюдается ситуация регресса и обострения в области безопасности труда и охраны здоровья — нарушены конституционные права работников на справедливые и благоприятные условия труда, защиту жизни, здоровья, физической неприкосновенности и психического здоровья работников".
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"Объясняется это тем, что после 27 октября 2017 года, когда были приняты новые поправки в законодательство, функции Инспекции труда ограничены. В результате к концу июня 2018 года при участии нашей инспекции был расследован лишь один несчастный случай со смертельным исходом, который произошел на Бельцком хлебном комбинате", — сказала Каркилан.
Она отметила, что за первые шесть месяцев 2018 года в Государственную инспекцию труда поступило 194 сообщения о несчастных случаях, 27 из которых привели к гибели 31 человека. Это, по мнению Каркилан, свидетельствует о систематических нарушениях требований безопасности труда и охраны здоровья на рабочем месте.