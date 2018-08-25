Список мероприятий, чем себя развлечь на длительных выходных

Как уберечь себя от скуки, или как с пользой провести выходные вместе с детьми – этот уикенд полон развлечений.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. У молдавских бюджетников стартовали девятидневные мини-каникулы. Sputnik собрал список мероприятий, которые ждут отдыхающих в ближайшие пару дней.

© Sputnik / Владимир Астапкович Молдавские бюджетники ушли на девятидневные выходные: кто остался работать

Суббота, 25 августа

С утра и до позднего вечера в селе Кэрбуна Яловенского района время можно провести на первом фестивале "Taurul Negru de Carbuna". В программе: хорошая музыка, мастер-классы для взрослых и детей по изготовлению кукол, ковриков и глиняных поделок, кукольный театр, археологические раскопки и многое другое. Цель фестиваля — продвижение сельского компонента в культуре Молдовы и развитие деревни Кэрбуна. Вход бесплатный.

На стадионе "Зимбру" в Кишиневе состоится матч ФК "Зимбру" и ниспоренского клуба "Сперанца". Начало — в 20.00.

В Иванче организуют фестиваль культуры Кукутень-Триполье "Cucuteni 2018: flacăra măiestriei", в рамках которого 20 художников и керамистов из 10 стран мира соберутся, чтобы возродить культуру кукутенской цивилизации. В программе также мастер-классы, концерт, раскопки и многое другое.

В Кишиневе днем пройдет Международный марш за права животных. Цель мероприятия — принятие закона о защите животных, полный запрет цирковых животных, пушных ферм, контактных притравочных станций, улучшение норм содержания домашнего скота (только свободный выгул), улучшение условий содержания животных в зоопарке, запрет всех частных зоопарков, в частности, контактных. Начало — в 13.00.

В Национальной филармонии имени С. Лункевича состоится концерт музыки и поэзии. Начало — в 18.00. Вход свободный.

© Sputnik / Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

В Старом Орхее (село Бутучены) состоится забег EcoRun 2018. Маршрут будет пролегать через главные достопримечательности культурно-исторической зоны. В спортивном мероприятии примут участие гости из разных стран. Забег пройдет как в субботу, так и в воскресенье.

Воскресенье, 26 августа

В Чимишлии пройдет VI Национальный фестиваль винограда, в рамках которого свою продукцию представят производители столового винограда из Молдовы. В программе — выставки и дегустации, мастер-класс по уходу за виноградником и сбору урожая, а также концерт. В мероприятии примут участие 35 производителей винограда и более 50 народных умельцев. Начало — в 10.00. Вход свободный.

В Бельцах пройдет Кубок Независимости Молдовы по Дрэг Рейсингу 2018 — третий этап Чемпионата Молдовы. Для участия приглашены лучшие пилоты из Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии. Начало — в 10.00. Чемпионат пройдет на территории Бельцкого Международного аэропорта.

А еще можно сходить на выставку, в музей или в кино.

На грядущей неделе в республике отметят два национальных праздника — 27 августа День независимости Молдовы, а 31 августа — День языка.