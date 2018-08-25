Жители Молдовы массово уезжают из страны: на границах огромные очереди

Часы ожидания и нервы: жители Молдовы штурмуют пропускные пункты на границе с Украиной - как не попасть в пробку, отправляясь на отдых в соседнюю страну?

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Для молдавских бюджетников стартовали девятидневные каникулы, это лучшее время, чтобы отправиться на отдых к морю. Самым популярным направлением в этом смысле для наших соотечественников по-прежнему остается украинское побережье Черного моря. С началом мини-каникул граждане Молдовы массово выезжают из страны, чтобы провести последние деньки уходящего лета на пляже. Желающих так много, что на пунктах пересечения границы со страной-соседкой выстраиваются огромные пробки.

"Сохраняется увеличенный поток машин через контрольно-пропускной пункт Паланка. На выезде из страны в ожидании пересечения границы находятся 190 автомобилей после барьера", — сообщили в Погранполиции Молдовы.

Согласно данным приложения Trafic Online, в пробке на КПП Паланка-Маяки-Удобное можно застрять более чем на час. Не лучшим образом обстоят дела на пропускном пункте Мирное-Табаки, где время ожидания составляет порядка четырех часов. Около часа можно простоять на КПП Вулканешты-Виноградовка, Атаки-Могилев-Подольск и Крива-Мамалыга, а 30 минут — на КПП Басарабяска-Серпнево.

В популярности среди жителей Молдовы отдыха у моря на Украине можно не сомневаться еще хотя бы потому, что предприятие "Железная дорога Молдовы" увеличило не только частоту следования поезда Кишинев-Одесса-Кишинев (до ежедневного), но и добавила дополнительные вагоны, так как спрос высокий. Плюс поездки на поезде или автобусе очевиден — границу с Украиной пересекать гораздо быстрее, чем на собственной машине.

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На границе с Румынией пробок меньше. По данным Trafic Online, простоять 30 минут можно на пропускных пунктах Джурджулешты-Рени и Кагул-Оанча.

Перед тем, как планировать маршрут за границу, рекомендуется воспользоваться сервисом Trafic Online и узнать, на каких КПП нет пробок.