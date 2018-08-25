Лукашенко написал Додону: на что обратил внимание президент Белоруссии

Лидер Белоруссии подчеркнул, что наши страны связаны прочными узами дружбы и взаимопонимания, и выразил уверенность в укреплении межгосударственного диалога на высшем уровне.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Молдовы Игорю Додону по случаю Дня независимости республики, который отмечается 27 августа. Текст послания опубликовал на своей странице пресс-секретарь молдавского главы Максим Лебединский.

"Уважаемый Игорь Николаевич, искренне поздравляю вас и всех жителей Республики Молдова с национальным праздником — Днем независимости. Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества", — сказано в письме Лукашенко Додону.

Белорусский лидер выразил уверенность, что "активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов".