МВД Молдовы мобилизует силы перед протестом: полиция готова ко всему

Правоохранительные органы Молдовы готовы дать отпор, если на протесте в Кишиневе 26 августа будут провокации и насильственные действия.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы задействует достаточное число сотрудников правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка в ходе протеста в Кишиневе, который запланирован на воскресенье, 26 августа, заявил на пресс-конференции в субботу пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

В воскресенье, 26 августа, на центральной площади Кишинева запланирован протест, организуемый лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, главой партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

"Исходя из анализа рисков, число сотрудников МВД, задействованных для обеспечения порядка на протесте, будет достаточным", — сказал Апостол.

Ранее появилась информация о том, что правоохранительные органы республики проводят проверки по подозрению в готовящихся беспорядках в ходе протеста 26 августа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

Как отметил представитель департамента войск карабинеров Думитру Скурту, в целях обеспечения сохранения общественного порядка у здания правительства будут установлены защитные ограждения.

Зачем Нэстасе и Санду нужны палатки на площади 26 августа>>>

"Организаторам и участникам протеста рекомендуется проявлять бдительность и внимание к тому, что происходит вокруг них, не поддаваться на действия провокаторов и соблюдать закон. Если видите группу таких граждан, сразу информируйте сотрудников правоохранительных органов", — сказал Скурту.

По его словам, МВД не поддерживает насильственные действия провокаторов и будет вынуждено принять меры в случае нападения протестующих на представителей правоохранительных органов.

"Сотрудники МВД всегда обеспечивали безопасность участников митингов и нормальное проведение мирных манифестаций без того, чтобы прибегать к насилию. Мы будем продолжать это делать профессионально с соблюдением законодательства. Хочу отметить, что правоохранительные органы изучили международный опыт и последние события, которые произошли в соседней стране (протесты в Румынии — ред.), и, уверяю, что мы готовы реагировать и применять закон", — отметил Скурту.

Глава управления уголовных расследований Григоре Мога подчеркнул, что "действия полиции будут направлены не против мирных протестующих, а на их защиту".