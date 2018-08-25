В Кишиневе протестуют против убийств

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. В Кишиневе в субботу прошел митинг в защиту животных. Несколько десятков человек прошли маршем по центральному проспекту столицы, требуя прекратить издевательства над братьями нашими меньшими. В руках у манифестантов плакаты: "Требуем наказать живодеров!", "У животных есть право на жизнь", "Защитим слабых от нечеловеческой жесткости", "Все имеют право жить".

По словам организаторов митинга, цель акции заключается в том, чтобы в республике приняли закон о защите животных. Участники манифестации настаивают на запрете цирковых животных, пушных ферм, контактных притравочных станций, требуют улучшения норм содержания домашнего скота (только свободный выгул), условий содержания животных в зоопарке, а также настаивают на запрете всех частных зоопарков, в том числе, контактных.

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Ранее парламент Молдовы утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение и пытки над животными.

Таким образом, Уголовный кодекс Республики Молдова дополнен новой статьей под номером 222 (1), которая предусматривает: за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти, грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25-37,5 тысячи леев, или 1,5-2,2 тысячи долларов), 100-180 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или тюремный срок до одного года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,2-4 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение — от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответствен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.