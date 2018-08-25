Апостол Павел предупреждает: где в Кишиневе в воскресенье не стоит быть

Названы места, где в Кишиневе 26 августа не стоит появляться: что произойдет в столице Молдовы в воскресенье?

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Из-за протеста правоцентристской оппозиции в Кишиневе в воскресенье, 26 августа, будет перекрыто движение в центре столицы, рассказал на пресс-конференции в субботу пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

В воскресенье, 26 августа, на центральной площади Кишинева запланирован протест, организуемый лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, главой партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

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"Дорожное движение 26 августа будет приостановлено на следующих улицах: 31 Августа 1989, Колумна, бульвар Штефана чел Маре на отрезке улиц Марии Чеботарь и Измаильская", — сказал Апостол.

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По его словам, для манифестантов, которые прибудут на протест из районов, выделены парковочные места для транспортных единиц по следующим адресам: рядом с мемориальным комплексом "Вечность", на площади у Академии наук, на улицах Михай Витязул и Колумна, а также на стоянке, примыкающей к зоне Цирка.