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Протесты в центре Кишинева 24-06-2018

Воскресный протест: PAS-DA собирает митинг - полиция готова ко всему

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (154)
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Протесты правоцентристов в Кишиневе: сценарии, скандалы и хаос из-за проведения митинга PAS-DA.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, председателем партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) собираются провести массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы".

Сценарии кишиневского протеста

Уже само название акции дает понять, что события в центре Кишинева могут развернуться по сценарию недавних протестов в Бухаресте, которые организовывала Федерация румын отовсюду. Там все закончилось столкновениями между экстремистски настроенными манифестантами и жандармами. Как итог — десятки пострадавших как с одной, так и с другой стороны. В прессе события в Бухаресте окрестили румынским майданом, который незаметно сошел на нет.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

Возможно ли повторение в Кишиневе бухарестского сценария? Вернувшийся из Румынии Нэстате призвал участников готовящейся акции принести с собой палатки, чтобы заночевать на площади и прямо там отпраздновать День независимости, который отмечается в Молдове 27 августа. О чем это говорит? Да ни о чем. События в Кишиневе могут повториться с произошедшим в Бухаресте с точностью на 100% только в одном — воскресный протест сольется и превратится в очередной пшик, как и было неоднократно продемонстрировано дуэтом PAS-DA ранее. В чем отличительная черта митингов правоцентристов — в страсти к шоу с дешевыми спецэффектами, заготовками речей выступающих и неопределенными тезисами без какой-либо конкретики. Вот в этом постоянства Санду и Нэстасе точно не занимать.

Эксперт: Нэстасе ездил на митинг в Бухарест для повышения квалификации>>>

Скандальный протест еще до его проведения

Еще за несколько дней до самой акции правоохранительные органы республики открыли уголовное дело по подозрению в подготовке массовых беспорядков в ходе готовящегося митинга.

Палатки Платформы DA. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Зачем Нэстасе и Санду нужны палатки на площади 26 августа

Публикации фигурантов этого дела в социальных сетях, как пояснили в полиции, свидетельствуют о призывах к насильственным действиям, погромам, поджогам, применению оружия в ходе протеста и вооруженному противостоянию правоохранительным органам.

Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе — чем же все закончится>>>

Полиция мобилизована и готова ко всему

Министерство внутренних дел Молдовы задействует достаточное число сотрудников правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка в ходе протеста. Здание правительства, которое находится на площади Великого национального собрания, где и пройдет митинг, будет оцеплено кордном полиции.

Как отметил представитель департамента войск карабинеров Думитру Скурту, МВД не поддерживает насильственные действия провокаторов и будет вынуждено принять меры в случае нападения протестующих на представителей правоохранительных органов.

"Сотрудники МВД всегда обеспечивали безопасность участников митингов и нормальное проведение мирных манифестаций без того, чтобы прибегать к насилию. Мы будем продолжать это делать профессионально с соблюдением законодательства. Хочу отметить, что правоохранительные органы изучили международный опыт и последние события, которые произошли в соседней стране (протесты в Румынии — ред.), и, уверяю, что мы готовы реагировать и применять закон", — отметил Скурту.

Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами

Глава управления уголовных расследований Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Григоре Мога подчеркнул, что "действия полиции будут направлены не против мирных протестующих, а на их защиту".

Что говорит президент Молдовы?

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что протесты, запланированные правой оппозицией на воскресенье в Кишиневе, не имеют ничего общего с отменой результатов выборов примара (мэра) столицы, на которых со второй попытки победил Андрей Нэстасе. Все тот же Нэстасе в компании со своей "подругой по протестам" Санду ранее провели ряд митингов против отмены результатов голосования за пост главы администрации Кишинева. Тогда у многих возникли вопросы в целесообразности этих акций, так как на самих манифестациях было отчетливо понятно, что Нэстасе не так уж и нужно кресло примара столицы, а истинная его цель вместе с Санду — пробиться куда-то повыше — прослеживалась очень четко.

"Выходить в этот день на улицы или не выходить — право выбора каждого гражданина. В любом случае это должно быть мирно, без дестабилизации. Я же считаю, что планируемые протесты — следствие конфликтов одних "европейцев" с другими", — считает Додон.

Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…>>>

Хаоса не избежать…

Из-за протеста движение транспорта в центре Кишинева уже не в первый раз будет перекрыто, соответственно, появятся все сопутствующие этому неудобства — пробки, неразбериха с общественным транспортом и так далее.

По данным Национального инспектората по патрулированию, дорожное движение 26 августа будет приостановлено на следующих улицах: 31 Августа 1989, Колумна, бульвар Штефана чел Маре на отрезке улиц Марии Чеботарь и Измаильская.

Тема:
Протесты в Кишиневе (154)

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Теги:
сценарий, полиция, протест, PAS-DA, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова, Кишинев
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