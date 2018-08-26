Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки

Представлены официальные данные о том, у кого в Молдове самая большая зарплата.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Кто в Молдове получает в несколько раз больше учителей и врачей: опубликован рейтинг самых высоких зарплат в стране.

Согласно статистике, по-прежнему самые высокие заработки отмечены у представителей инфокоммуникационного сектора — чуть больше 14 тысяч леев (порядка 850 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). На втором месте получки работников финансового и страхового секторов — около 12 тысяч леев (700 долларов). В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли представители сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха — в среднем зарплата здесь составляет около 11 тысяч леев (примерно 655 долларов).

Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около 3,7 тысячи леев (порядка 220 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, едва превышает пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а в сфере здравоохранения — немногим превышает шесть тысяч леев (примерно 380 долларов).

Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В бюджетном секторе средняя получка достигла пяти тысяч 569,3 лея, а в реальном — шести тысяч 679,6 лея. При этом рост отмечен и в той, и в другой сфере.