Исповедь кишиневских таксистов: истории, от которых кровь стынет в жилах

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik, Елена Комолова. Кишиневские такси — какой-то отдельный мир, у которого своя особенная жизнь.

Негласное правило таксистов…

Часто пользуясь такси, я заметила, что в ночное время суток некоторые водители не используют ремень безопасности. Ну мало ли, может, забыл человек, думала я, пока не услышала вот такую историю.

"Ночью я никогда не пристегиваю ремень безопасности и делаю это как раз в целях сохранности. Потому что никогда не знаешь, кто сядет к тебе в машину. Моего товарища убили отморозки — он просто не успел отстегнуть ремень безопасности. Его искололи ножом, а он просто ничего не мог сделать. С тех пор я перестал пристегивать ремень, когда выхожу в ночную смену", — отметил собеседник.

По его словам, однажды не пристегнутый ремень безопасности выручил его. "Сели двое в нетрезвом виде. Сразу понял, что с ними что-то не так. Когда подъехали к месту назначения, один из них напал на меня и начал душить. Испугался до ужаса. Помню только, что заорал дико, ударил одного из них и выскочил из машины. Они сразу убежали", — сказал таксист.

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На вопрос о том, не боится ли он, что его за такую езду оштрафует полиция, водитель такси ответил, что, конечно, рискует. "Я понимаю, что это нарушение ПДД, осознаю, что если меня остановит полиция, то придется платить штраф, но тут уже скорее речь идет об издержках профессии. Днем, к примеру, я всегда пристегиваю ремень безопасности, а ночью просто боюсь. Да, это своеобразное негласное правило, которым пользуются некоторые таксисты, но это не значит, что так поступают все", — сказал он.

От бутылки до секс-утех…

Водители такси могут рассказать немало историй о том, какие только пассажиры им не попадались — от буйных девиц до приставучих скандалистов.

"Разные пассажиры бывают. И хамов много, и приличных людей хватает. Случай у меня как-то был такой. Взял вызов. Мужчина. Приличный такой. Едем. И тут он выдает: "Слушай, брат. У меня денег нет. Вот бутылка водки. Прости, конечно, но мне срочно надо". Ну срочно так срочно. Бутылку я, конечно, не взял. Не просто же так ему срочно нужно было в больницу приехать. Людям надо помогать и тебе когда-нибудь помогут", — сказал другой водитель такси.

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"Страшно не люблю работать по выходным, когда приходится развозить после ночных клубов пьяных девиц. Это просто омерзительное зрелище — девушки под градусом несут всякую ахинею, ругаются, скандалят. Просто стыдно за них бывает. Привыкнуть к этому я не могу — отвратительно все это. Как-то отвозил двух молодых женщин. Они были после какой-то вечеринки, изрядно выпившие. Всю дорогу вели себя ужасно, а когда мы доехали, выяснилось, что денег у них нет. Я понимал, говорить там не с кем, так как они не соображают ничего, и сказал им уходить. И после этого одна из них говорит мне, давай мы тебе не деньгами заплатим, а отработаем интим-услугами. Это просто омерзительно", — рассказал еще один водитель такси.

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"Кроме денег в качестве оплаты предлагали как-то часы и даже мобильный телефон. Всякое бывает. А один раз меня на День рождения позвали", — поделился другой водитель.