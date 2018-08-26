Откровения министра экономики Молдовы: что говорят ему жители сел

Глава Минэкономики Молдовы о проблемах миграции, о жизни молдавских сел, о том, что движет жителями республики, которые уезжают из страны на заработки, а также о том, как вернуть гастарбайтеров домой.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич в интервью Sputnik рассказал, о чем он говорит с людьми, когда выезжает с инспекцией в районы, а также о том, почему жители республики бросают Родину и уезжают на заработки за границу.

"Люди говорят о том, что очень многие находятся за пределами страны. Это чувствуется сейчас в селах, к сожалению. В то же время у нас есть программы по привлечению домой тех, кто сейчас трудится за рубежом. Мы стараемся создавать рабочие места здесь, у нас", — сказал Габурич.

По его словам, в стране наблюдается нехватка рабочей силы, и власти стараются создать условия для того, чтобы люди возвращались из-за границы домой.

"Почему наши люди уезжают за границу? В первую очередь, они хотят лучших условий для жизни и работы. Во-вторых, и более хорошей зарплаты. Что касается условий жизни, я говорил, что хотелось бы в ближайшие четыре года, чтобы в каждом селе были 4-5 километров асфальтированных дорог, чтобы в селах были соединены стратегические объекты, и у людей был доступ к школам, детским садам, медпунктам, магазинам, примэрии", — отметил министр.

Что касается хорошо оплачиваемых рабочих мест, как отметил глава Минэкономики, власти работают над этим.

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"И тут моя личная цель — чтобы в каждом районном центре были свободные экономические зоны или промышленные парки, где будут сосредоточены несколько экономических агентов, и в тоже время люди из соседних сел смогут централизовано приезжать и работать там. То есть чтобы у граждан были хорошие условия труда и хорошо оплачиваемая работа", — заключил Габурич.

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Согласно данным переписи населения за 2014 год, порядка 300 тысяч наших соотечественников, по заявлению их родственников, были за границей в период проведения этого исследования. Основная причина пребывания наших сограждан за границей — заработки. На долю трудовых мигрантов приходится 81,4% от общего числа выехавших на тот момент из республики соотечественников. По неофициальным данным, число наших сограждан, работающих за границей, в разы превышает официальную статистику.