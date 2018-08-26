Готовь сани летом: как платить меньше за отопление

Греться дешевле: власти Кишинева рассказали, что делать для того, чтобы платить за отопление меньше.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Уже с сентября жители Кишинева могут подать заявление на получение компенсации за оплату счетов за отопление и коммуналку.

"Примэрия Кишинева информирует, что с 1 сентября этого года социально-уязвимые граждане, проживающие в муниципии, могут подать заявление на получение компенсации расходов за оплату энергоресурсов и коммунальные услуги на холодный сезон 2018-2019 годов", — отметили в пресс-службе примэрии.

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Кто претендует на получение компенсации? Речь идет о семьях, ежемесячные доходы которых на одного человека в течение года не превышают трех тысяч леев.

"Компенсация расходов социально-уязвимых граждан из муниципия на коммунальные услуги и энергоресурсы будет производиться до 1 сентября 2019 года", — добавили в городской администрации.

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Подробнее о том, какие документы нужно подать на получение компенсации, можно ознакомиться на сайте примэрии Кишинева.