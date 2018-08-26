Ремонт по-молдавски: огромное дерево растет прямо на дороге

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В одном из городов Молдовы к вопросу расширения дороги подошли с экологической точки зрения. Нет, дело не в использовании каких-то инновационных технологий в процессе укладки дорожного полотна. Все куда проще — если нельзя вырубить дерево, то можно его оставить расти прямо посреди дороги, так сказать, на радость горожанам. Лихо, не правда ли? Ведь комар носа не подточит к этому ноу-хау — авторы проекта не только сохранили ландшафт и дорожное полотно обновили, но и придали городскому пейзажу нотку индивидуальности…