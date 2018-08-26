Президент Молдовы выразил соболезнования семьям погибших в Болгарии

Страшная авария случилась в Болгарии: автобус перевернулся рядом с Искырским ущельем - по меньшей мере 16 человек лишились жизни.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Болгарии Румену Радеву в связи со страшной аварией, которая унесла жизни по меньшей мере 16 человек.

"С глубоким сожалением узнал о трагическом ДТП, произошедшем близ болгарского города Своге, в результате которого есть раненые и погибшие. В эти трудные моменты передаю от имени народа Республики Молдова и от себя лично все наше сострадание и искренние слова поддержки семьям погибших", — написал Додон в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

Авария произошла в Болгарии вечером в субботу. По сообщению местных СМИ, водитель автобуса потерял управление, из-за этого машина съехала с дороги и перевернулась. Предположительно, транспортное средство столкнулось еще с несколькими автомобилями.

На место трагедии прибыли кареты скорой помощи, которые доставили пострадавших в медучреждения. Некоторые из травмированных находятся в критическом состоянии. Общее количество пострадавших — 27 человек.

По информации местной прессы, в районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость. Возможно, это и стало причиной трагического происшествия.

Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.