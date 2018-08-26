Протест PAS-DA: ожидали - густо, оказалось - пусто

Правая оппозиция заявляла о массовом митинге, а на деле все вышло несколько иначе.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Протест правоцентристов в центре Кишинева вышли поддержать порядка пяти тысяч человек, заявил Sputnik источник в правоохранительных органах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Онлайн-трансляция: протестное воскресенье в Кишиневе

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, председателем партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) проводят манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы".

На данный момент лидеры PAS-DA приняли решение пройти маршем по центральному проспекту Кишинева — в сторону Национального антикоррупционного центра.