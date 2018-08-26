Протесты в Кишиневе: сторонники PAS-DA заблокировали город

Протестный Кишинев: манифестанты ходят из одного конца города в другой, а водители и пассажиры общественного транспорта нервничают.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Протестная акция правоцентристов в центре Кишинева заблокировала практически весь город — общественный транспорт был полностью остановлен на площади Кантемира, которая связывает центр с Буюканами и Скулянкой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Онлайн-трансляция: протестное воскресенье в Кишиневе

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, председателем партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) проводят манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы".

Протест PAS-DA: ожидали — густо, оказалось — пусто>>>

Полиция предупреждала, что из-за протестов дорожное движение 26 августа будет приостановлено на следующих улицах: 31 Августа 1989, Колумна, бульвар Штефана чел Маре на отрезке улиц Марии Чеботарь и Измаильская. На деле — встал почти весь город из-за того, что манифестанты решили пройти проложенными уже много лет назад тропами: мимо зданий парламента, СИБ, Антикоррупционного центра и обратно в родные пенаты — на центральную площадь Кишинева.