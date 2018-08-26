Тайны "подземок" Кишинева: какие сюрпризы ждут жителей столицы в переходах

В самом центре столицы, зайдя в подземный переход, можно выйти из него с шишкой на лбу и абсолютно белым...

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Кишинев — город контрастов, и чего здесь только не встретишь. Здесь могут укладывать асфальт прямо после дождя, здесь свежеотремонтированные тротуары и дороги обзаводятся ямами, здесь посреди велосипедной дорожки красуется столб, здесь подземные переходы превращаются в отхожие места.

Состояние столичных "подземок" давно вызывало вопросы — спуститься в них проблематично, ведь по изуродованным лестницам просто неудобно ходить. В некоторых переходах вовсе нет света. Но на этом сюрпризы, поджидающие горожан, не заканчиваются. Вот так можно зайти в "подземку", а выйти из нее уже белым, так как с потолка не просто сыпется, а обваливается штукатурка.