Все ругают молдавские учебники по истории - вот почему

Почему все недовольны молдавскими учебниками, а в особенности - по истории?

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Молдове уже не первый год учителя, родители, да и сами школьники жалуются на качество школьных учебников. Особенно достается книгам по истории, — ведь всем известно, что такого предмета, как "История Молдовы", в наших учебных заведениях не изучают, вместо него преподают "Историю румын". В рамках этого предмета школьники изучают и события из молдавской истории. Это одна из главных проблем.

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Также возмущает само качество этих учебников. Подробнее об их недостатках корреспонденту Sputnik рассказала преподаватель истории Ольга Капаклы.

"Новые учебники мы получили два года назад только для 9 и 12 класса. Они содержат очень мало информационного материала. Там вся Вторая мировая война укладывается на четырех страницах. Все остальные учебники — 10-15-летней давности и не лучше подготовлены", — рассказала преподаватель.

Она отметила, что большой процент информации в этих книгах не адаптирован для возраста учащихся. Таким образом, по словам педагога, для пятиклассников это очень сложные учебники — там огромное количество терминологии, которую школьники не могут понять.

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А учебники 7 и 8 класса и вовсе не соответствуют курикулуму, при этом новые создавать не планируется, как рассказала Капаклы. Идеологическая составляющая в этих учебных пособиях тоже оставляет желать лучшего.

"В новых учебниках 9 и 12 классов нет темы "Молдова в послевоенный период". Все темы звучат так "Молдова и Румыния в послевоенный период". Получается, согласно этим учебникам, у нас объединение этих стран уже по сути завершено. Разве это нормально?" — задается вопросом собеседница.

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Она подчеркнула, что в новом историческом атласе на карте нашего времени между Румынией и Молдовой не обозначена граница. Это две страны-соседки, имеющие много общего в культуре, экономике, торговле и другом. Но в конкретике истории эти учебники далеки от правды, а с точки зрения географии они далеки от науки.

Помимо этого, по словам Капаклы, все связанное с пребыванием нашей страны в составе СССР подается со знаком минус. Большое внимание уделяется именно негативным моментам.

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К сожалению, многие факты подтверждают, что качество учебников не лучшее, особенно по такому важному предмету, как история. А отсутствие в школах отдельного предмета по истории родной страны и вовсе нонсенс. Если власти Молдовы рассчитывают развивать государство, то необходимо, чтобы люди были грамотными и изучали историю своей страны отдельно, а не в рамках единого "румынского пространства". Совсем не плохо, чтобы граждане учили и истории Румынии, но это должно быть включено в учебники по общей истории, считает преподаватель.