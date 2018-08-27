Молдова сегодня отмечает День Независимости: с праздником, страна

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Наша страна сегодня отмечает День Независимости. Можно по-разному относиться к событию, которое произошло в августе 1991 года. Бесспорно одно. 27 августа — это день восстановления молдавской государственности. В этот день не надо забывать благодаря о многонациональном и трудолюбивом народе Молдовы!

© Sputnik / Nicolai Kibich Независимая Молдова: этапы становления

Кстати говоря, независимости Молдовы не случилось бы и без августа 1944-го, когда наша земля была освобождена от фашистской оккупации! Эти две даты, — 23 и 27 августа, — знаменательны для современной Молдовы. Кроме того, они объединяют многонациональный народ Республики.

С праздником, страна! La multi Ani!