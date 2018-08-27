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Имя "Молдова" – три версии происхождения: что говорят историки

© Photo: Игорь Взоров
Общество
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Тема:
День независимости Республики Молдова (17)
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В VI веке до нашей эры на этих землях селились фракийцы, скифы и бастарны. Позднее, в IV-V века до нашей эры территории Молдовы подверглись нашествию гуннов...

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Историки уверены, что название "Молдова", возможно, насчитывает многовековую историю. Корреспонденты Sputnik вспомнили несколько теорий о происхождении названия нашей страны. 

Старый Орхей
© Sputnik / Игорь Взоров
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1. Река и гончая. Канонической версией возникновения названия "Молдова" принято считать ту, что привел в Летописи страны Молдавской хронист XVII века Григоре Уреке. Напомним: воевода Драгош, охотясь со своей дружиной на зубра, загнал бедное животное в реке. Зубр бросился в воду, а за ним — любимая гончая Драгоша по имени Молда, которая к несчастью для своего хозяина утонула. Опечаленный воевода назвал реку Молдовой — по имени собаки. Кстати, река Молда или Молдава — приток Сирета в нынешней Румынии.

2. Твердыня. Дмитрий Кантемир в своей "Хронике стародавности романо-молдо-влахов" написал, что слово "Молдова" — гето-дакийского происхождения, потому что в нем присутствует слово "дава", что в переводе с языка гето-даков означает "крепость".

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3. Пойменный луг. Историк Евгений Паскарь в своей научной монографии "Неизвестная Молдавия" утверждает, что название "Молдова" — германского происхождения. Ведь в словаре готского языка Герхарда Кёблера существует слово Muldа, а старое немецкое название Молдовы — Muldau. Паскарь отмечает, что у слова Muldа несколько значений, среди которых: лощина, впадина, углубление. А второе в названии нашей страны слово ava следует переводить как река, от готского ava или ahva — вода, река. Кроме того, старое немецкое слово аu или аue означает местность, окруженную водой и обильно орошаемую реками. Иными словами, если древние готы и изобрели слово "Молдова" или "Молдавия", то означало оно "край речных (или пойменных) долин".

По всей северной и центральной Европе встречаются названия рек и местностей с основой "Молда", "Мулде" или подобными им. Примеров тому масса. Чаще всего называют старое название реки Влтава в Чехии — Молдава, а также — город в Словакии Молдаван-на-Бодвоу.

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Тема:
День независимости Республики Молдова (17)

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Теги:
название, Молдова, Общество
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