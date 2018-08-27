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День Независимости Республики Молдова

Полиция на время возложения цветов огородила центр Кишинева от митингующих

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
День независимости Республики Молдова (15)
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Органы правопорядка предупредили пикетчиков, которые собрались встречать государственных лиц у памятника Штефана чел Маре во время возложения цветов по случаю Дня независимости, что акция протеста может быть продолжена после официальных мероприятий.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Центре Кишинева продолжается акция протеста, однако она становится малочисленной и вялотекущей.

​Тем не менее полиция огородила памятник Штефана чел Маре, где должна пройти официальная церемония возложения цветов по случаю Дня независимости.

Более того, органы правопорядка предупредили пикетчиков, что акция протеста может быть продолжена после официальных мероприятий.

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Но станет ли оппозиция митинговать дальше — еще не известно.

Потому что потом — при пустой площади — протест потеряет всякий смысл. 

Тема:
День независимости Республики Молдова (15)
Теги:
День Независимости Республики Молдова
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