Полиция на время возложения цветов огородила центр Кишинева от митингующих

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Центре Кишинева продолжается акция протеста, однако она становится малочисленной и вялотекущей.
В центре Кишинева людно, но совсем не так как было вчера. Акция протеста продолжается. pic.twitter.com/Bz2AIYIGQH— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 27 августа 2018 г.
Тем не менее полиция огородила памятник Штефана чел Маре, где должна пройти официальная церемония возложения цветов по случаю Дня независимости.
Центр Кишинева 27 августа. 9 утра. pic.twitter.com/pVC5iOmnNk— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 27 августа 2018 г.
Более того, органы правопорядка предупредили пикетчиков, что акция протеста может быть продолжена после официальных мероприятий.
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Но станет ли оппозиция митинговать дальше — еще не известно.
Потому что потом — при пустой площади — протест потеряет всякий смысл.
27 августа 2018 г.