Президент Молдовы поздравил граждан с Днем независимости

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем независимости.

В своем поздравлении президент отметил, что День независимости для него — самый важный национальный праздник. В этот день он подводит итоги как глава государства.

"В этот день я подвожу своеобразный итог того, что, как глава государства, как политик, я сделал для укрепления государственности, консолидации общества, развития нашей страны", — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Он добавил, что ему еще предстоит большая работа. Главная задача, по словам президента, — сделать нашу Молдову привлекательной, комфортной для жизни, повысить уровень жизни людей, сделать все, чтобы люди не уезжали, а жили и работали дома, на родной земле.

Также Додон выразил пожелание, чтобы все граждане страны гордились родиной.

День Независимости Республики Молдова 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

День Независимости Республики Молдова 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

День Независимости Республики Молдова 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

День Независимости Республики Молдова 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari День Независимости Республики Молдова 2018

А еще президент выложил на своей странице ролик, где жители Молдовы — студенты, фермеры, врачи, музыканты и представители других профессий высказали свои пожелания людям в этот праздник.