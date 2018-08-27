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Igor Dodon

Президент Молдовы поздравил граждан с Днем независимости

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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По случая Дня независимости президент Молдовы Игорь Додон обратился к гражданам страны.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем независимости. 

В своем поздравлении президент отметил, что День независимости для него — самый важный национальный праздник. В этот день он подводит итоги как глава государства.

День вина
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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"В этот день я подвожу своеобразный итог того, что, как глава государства, как политик, я сделал для укрепления государственности, консолидации общества, развития нашей страны", — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Он добавил, что ему еще предстоит большая работа. Главная задача, по словам президента, — сделать нашу Молдову привлекательной, комфортной для жизни, повысить уровень жизни людей, сделать все, чтобы люди не уезжали, а жили и работали дома, на родной земле.

Также Додон выразил пожелание, чтобы все граждане страны гордились родиной.

  • День Независимости Республики Молдова 2018
    День Независимости Республики Молдова 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • День Независимости Республики Молдова 2018
    День Независимости Республики Молдова 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • День Независимости Республики Молдова 2018
    День Независимости Республики Молдова 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • День Независимости Республики Молдова 2018
    День Независимости Республики Молдова 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 4
© Sputnik / Miroslav Rotari
День Независимости Республики Молдова 2018

А еще президент выложил на своей странице ролик, где жители Молдовы — студенты, фермеры, врачи, музыканты и представители других профессий высказали свои пожелания людям в этот праздник. 

 

 

 

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Теги:
День независимости Молдовы, поздравление, Игорь Додон, Молдова
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