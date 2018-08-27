Почему протестующих переместили с площади - комментарий полиции Кишинева

Представители правоохранительных органов объяснили, почему и как они разогнали протестующих у памятника Штефана чел Маре в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В понедельник утром сотрудники полиции по распоряжению муниципальных властей разогнали протестующих в центре Кишинева, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.

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По данным пресс-службы ведомства, организаторам и участникам протеста сообщили о необходимости временно прекратить публичную акцию, согласно распоряжению мэрии Кишинева от 24 августа о временном ограничении доступа граждан в определенные публичные места 27 августа.

"Протестующим дали время собраться, но после того, как те не подчинились, полицейские были вынуждены применить силу. Полиция действовала в рамках закона, заранее предупредив митингующих. Их призывали покинуть место, но те не согласились", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

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Когда данное пикетчикам время на сборы истекло, полицейские переместили участников протеста на перекресток проспекта Штефана чел Маре и улицы Бэнулеску-Бодони, где и продолжилась акция протеста.