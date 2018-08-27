Google подготовил открытку по случаю Дня независимости Молдовы

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В понедельник в Республике Молдова отмечают День независимости.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Google научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов‍

По этому случаю поисковая система Google представила новый Doodle (своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика), посвященный молдавскому национальному празднику.

На сайте Google появилась специальная заставка с флагом нашей страны. Нажавших на нее перенаправляют на информацию о Дне независимости, текст декларации о независимости, программу мероприятий, которые состоятся сегодня, 27 августа.

Google часто меняет тематический логотип на домашней странице поисковой системы, чтобы отметить определенные, важные события.