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Google подготовил открытку по случаю Дня независимости Молдовы

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Общество
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Тема:
День независимости Республики Молдова (21)
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Поисковая система Google своеобразно поздравила Молдову с Днем независимости.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В понедельник в Республике Молдова отмечают День независимости.

Google
© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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По этому случаю поисковая система Google представила новый Doodle (своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика), посвященный молдавскому национальному празднику.

На сайте Google появилась специальная заставка с флагом нашей страны. Нажавших на нее перенаправляют на информацию о Дне независимости, текст декларации о независимости, программу мероприятий, которые состоятся сегодня, 27 августа.

 

Google часто меняет тематический логотип на домашней странице поисковой системы, чтобы отметить определенные, важные события.  

Тема:
День независимости Республики Молдова (21)

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Теги:
дудл, Google, День независимости Молдовы, Молдова
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