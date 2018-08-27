Канду и Филип поздравили Молдову с Днем независимости

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. По случаю празднования 27-летия независимости Молдовы в Национальном дворце имени Николая Сулака прошла торжественная церемония, где выступили и высокопоставленные лица.

Премьер-министр Республики Молдовы Павел Филип, поздравляя граждан, заявил, что независимость нужно строить изо дня в день, так как это продолжительный процесс.

Независимая, но такая зависимая Молдова: республика празднует 27-летие>>>

Также он отметил, что Молдова стала смелее выражать свое мнение на международном уровне.

"Республика Молдова — государство, которое смелее стало выражать свое мнение на международном уровне. Несмотря на то, что Молдова — небольшая страна, мы хотим, чтобы к нам относились с уважением", — отметил Павел Филип.

К поздравлениям своих коллег присоединился и спикер молдавского парламента Андриан Канду.

"За 27 лет мы многому научились, а самое главное, что нет страны без граждан, и только они решают, как им дальше жить", считает Канду.

Спикер подчеркнул и свою веру в нашу страну, уточнив, что Молдова перестала бояться защищать свои интересы и граждан, и теперь отвечает тем, кто пытается нас унизить.

Андриан Канду поздравил граждан Республики Молдова с национальным праздником, заявив, что только вместе мы можем писать историю успеха нашей страны.

"Мы заслужили радоваться независимости везде, где бы мы ни были. Многие лета, Республика Молдова!", — заключил председатель парламента.